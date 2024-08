Zirkzee 'toglie' il goal a Garnacho, il Manchester United perde col Brighton: rete annullata per fuorigioco

Brighton & Hove Albion vs Manchester United

L'attaccante olandese protagonista di un episodio chiave nel corso di Brighton-Manchester United: annullato il goal del 2-1, poi la beffa al 95'.

Da quando si è trasferito in Inghilterra, nelle fila del Manchester United di Ten Hag, non si può certamente dire che Joshua Zirkzee si stia annoiando.

Dopo essere andato in goal nella prima gara di Premier League contro il Fulham, rete decisiva che ha regalato i tre punti ai 'Red Devils', questa volta l’olandese si è ripetuto conto il Brighton, ma l’epilogo è stato diverso.

Zirkzee è andato in allungo sulla palla, che stava terminando in porta dopo il tocco del suo compagno Garnacho, ma era in posizione di fuorigioco.

La rete è stata di conseguenza annullata, con lo United che ha subito l’atroce beffa della rimonta, con il Brighton che si è aggiudicato i tre punti all’Amex Stadium con la rete di Joao Pedro in pieno recupero.