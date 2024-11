Zirkzee non ingrana al Manchester United, cosa succede a gennaio: la situazione e le opzioni per il futuro

Costoso colpo del mercato estivo, Zirkzee è scivolato stabilmente in panchina col Manchester United: a gennaio può tornare in Serie A?

Siamo già a metà novembre ma l'impatto di Joshua Zirkzee in Premier League non si è ancora visto, anzi.

Il colpo estivo del Manchester United è addirittura scivolato stabilmente in panchina, situazione che non è cambiata neppure dopo l'esonero di Ten Hag.

In attesa di capire cosa succederà con l'arrivo in panchina di Amorim, la sensazione è che la scintilla tra Zirkzee ed i Red Devils non sia ancora scoccata.

Tanto che qualcuno ipotizza addirittura un clamoroso ritorno dell'olandese in Serie A. Magari proprio alla corte di Thiago Motta, ovvero il tecnico che lo ha maggiormente valorizzato finora.