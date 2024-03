Zirkzee al Bayern Monaco con la clausola? Parla Rummennigge: "Farà parte del mercato"

Il Bayern interviene sul tormentone legato al futuro di Zirkzee, protagonista assoluto del Bologna che continua ad attirare grandi club.

Non c'è dubbio che Joshua Zirkzee sia uno dei migliori giocatori della Serie A 2023/2024. Una stagione devastante per il giocatore olandese, che dopo una prima esperienza incolore al Parma e il ritorno post Anderlecht in Italia è riuscito ad esplodere in quel di Bologna.

Trascinatore del Bologna, difficilmente Zirkzee continuerà a far parte del team rossoblù anche nel 2024/2025, nonostante una possibile qualificazione del club emiliano in Champions League o Europa League.

Bagarre per avere Zirkzee dalla prossima estate, con una squadra in prima fila: al momento della cessione definitiva al Bologna, infatti, il Bayern Monaco ha inserito una clausola da 40 milioni di euro che potrebbe riportarlo in Germania qualora la società tedesca decida di puntare su di lui.