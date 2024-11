Zirkzee escluso dal nuovo allenatore: come cambia il futuro al Manchester United e la posizione della Juventus

L'arrivo di Amorim non sembra dare una scossa positiva all'avventura di Zirkzee: cosa può succedere nel mercato di gennaio.

Si attendevano le prime scelte di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Manchester United, che ha preso il posto di Erik ten Hag, per capire il pensiero del tecnico su alcuni giocatori, in particolare Joshua Zirkzee.

Le prime indicazioni sicuramente non sono positive per l'ex attaccante del Bologna, che è rimasto fuori per l'intera gara nel match di Europa League vinto dai Red Devils 3-2 contro il Bodo Glimt.

Zirkzee non ha iniziato come sperava l'avventura in Inghilterra; una situazione che porta a non escludere una partenza dal Manchester già nel mercato di gennaio.

Sulle tracce dell'olandese c'è la Juventus, che ha bisogno di aggiungere opzioni in attacco.