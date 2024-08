Zirkzee ha fatto già capire che l'annata 23/24 non è stata un caso, goal al debutto con il Manchester United

Manchester United vs Fulham

L'attaccante olandese fa centro al primo colpo dopo essere entrato nella ripresa: Zirkzee idolo immediato del Manchester United.

Certo, Joshua Zirkzee potrebbe restare lontano dal goal per mesi, dando ragione a chi, dopo la super annata con il Bologna 2023/2024, era pronto a giurare che no, non si sarebbe ripetuto.

L'aver segnato all'esordio in Premier League con il Manchester United, però, sembra confermare quanto affermato negli ultimi mesi dai tifosi, del Bologna e non: le qualità ci sono sempre state ed ora verranno mostrate sempre di più con grande continuità.

Del resto l'ingresso in Manchester United-Fulham, una partita bloccatissima fino agli ultimi minuti di gara, fa sorridere i tifosi dei Red Devils, già pronti ad intonare cori per l'ex Bayern Monaco, diventato grande con Thiago Motta al Dall'Ara.