Zirkzee liberato a gennaio dal Manchester United? Amorim non lo esclude e la Juventus spera

L'attaccante ha giocato solo pochi minuti col Liverpool, Amorim ammette: "Vorrei tenerlo ma il mercato è aperto, vedremo...".

Joshua Zirkzee può lasciare davvero il Manchester United a gennaio? Adesso anche il tecnico Ruben Amorim non lo esclude.

Subito dopo la gara pareggiata a Liverpool, l'allenatore dei Red Devils ha parlato del futuro del suo attaccante.

Zirkzee, dopo la sostituzione durante il primo tempo contro il Newcastle, stavolta è partito dalla panchina subentrando solo nei minuti finali.

Un ulteriore segnale di come, ad oggi, l'olandese non sia una pedina fondamentale per Amorim.