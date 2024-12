Zirkzee ha interrotto la maledizione con il Manchester United: non segnava dalla scorsa estate

Ci sono voluti dei mesi per rivedere Zirkzee in goal: per l'olandese una doppietta contro l'Everton alla prima gara da titolare dopo diverso tempo.

I tifosi del Manchester United hanno dovuto attendere quattro mesi per rivedere Joshua Zirkzee realizzare un goal. Acquistato in estate dal Bologna per 42 milioni di euro per essere la prima punta di Ten Hag nel 2024/2025, dopo la rete all'esordio contro il Fulham l'olandese non ha più segnato. Fino al primo dicembre.

Per Zirkzee la maledizione si è spezzata nel match tra Manchester United ed Everton, dominato dalla squadra di casa. L'arrivo di Amorim, tecnico lusitano scelto per il dopo Ten Hag, sta cominciando a dare i suoi frutti? Ci vorrà del tempo per dirlo, ma intanto i Red Devils hanno vissuto la prima goleada stagionale in Premier e il ritorno al goal di un giocatore che aveva segnato solamente il 16 agosto.

Zirkzee era scivolato in panchina nelle ultime settimane, causa gare deludenti e reti lontane, mentre Hojlund, anch'esso deludente, era tornato titolare. Amorim ha schierato l'ex Bayern dal primo minuto dopo diverso tempo, ottenendo ottime risposte.