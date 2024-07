Zielinski ufficiale all'Inter: sarà titolare o no? I piani di Simone Inzaghi

Piotr Zielinski è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: i piani di Simone Inzaghi per il centrocampista polacco.

Che la carriera di Piotr Zielinski sarebbe proseguita all'Inter non era minimamente in discussione, ora c'è anche l'ufficialità: depositato il contratto che lega il polacco al club nerazzurro.

Un colpo a parametro zero del duo Marotta-Ausilio, da sempre attento a non lasciarsi sfuggire i migliori profili in tal senso: per Zielinski una nuova avventura dopo otto stagioni al Napoli, con cui si è laureato campione d'Italia un anno fa.

Ma Zielinski sarà titolare alla corte di Simone Inzaghi oppure dovrà accontentarsi di un ruolo da comprimario nelle gerarchie?