Il centrocampista dell'Inter racconta della telefonata di Klopp per portarlo ad Anfield: "Ma non mi sentivo ancora un top player".

Piotr Zielinski è ancora oggi uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Dopo le esperienze con Udinese e Napoli, il polacco ora milita con la maglia dell'Inter.

Ma c'è stato un momento in cui ha seriamente rischiato di terminare in anticipo la sua esperienza in Serie A.

Lo ha raccontato ai microfoni del podcast calcistico FootTruck, nel quale ha rivelato un retroscena di mercato di diversi anni fa.