Zielinski gioca Lecce-Inter? Sarà convocato? Le ultime sulle condizioni del polacco e la probabile formazione nerazzurra

Che la situazione dal punto di vista degli infortuni non fosse proprio rosea in casa Inter lo si era intuito dalle dichiarazioni di Cristian Chivu che, nel post-partita norvegese, aveva così parlato ai microfoni di 'Prime Video'.

"Lautaro? Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Che significa perso Lautaro? Significa che Lautaro si è fatto male, è abbastanza serio".

Non solo Lautaro: tra gli "altri" figurava anche Zielinski, uno di quelli che hanno maggiormente subìto lo scotto derivante dal giocare su un campo con erba sintetica non di ultimissima generazione.

