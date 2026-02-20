Goal.com
Vittorio Rotondaro

Zielinski gioca Lecce-Inter? Sarà convocato? Le ultime sulle condizioni del polacco e la probabile formazione nerazzurra

Le condizioni di Zielinski, uscito malconcio dalla trasferta di Bodo: le possibilità di un impiego a Lecce, prossimo avversario dell'Inter in campionato.

L'Inter si lecca le ferite a poche ore dal tracollo di Bodo: la trasferta norvegese ha lasciato il segno nell'ambiente nerazzurro, soprattutto a livello di infortuni.

Lautaro Martinez k.o. a causa di un problema al polpaccio e, a preoccupare, erano anche le condizioni di Piotr Zielinski, uscito acciaccato in seguito al quarto d'ora disputato nel finale.

Ma il polacco sarà regolarmente a disposizione di Chivu per la prossima gara in programma a Lecce? Sarà convocato? Le condizioni e la probabile formazione del tecnico rumeno.

  • LE PAROLE DI CHIVU DOPO BODO-INTER

    Che la situazione dal punto di vista degli infortuni non fosse proprio rosea in casa Inter lo si era intuito dalle dichiarazioni di Cristian Chivu che, nel post-partita norvegese, aveva così parlato ai microfoni di 'Prime Video'.

    "Lautaro? Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Che significa perso Lautaro? Significa che Lautaro si è fatto male, è abbastanza serio".

    Non solo Lautaro: tra gli "altri" figurava anche Zielinski, uno di quelli che hanno maggiormente subìto lo scotto derivante dal giocare su un campo con erba sintetica non di ultimissima generazione.

  • COSA HA ZIELINSKI

    Condizioni fisiche non perfette per il polacco, uno dei punti di forza di una squadra che ha quantomeno potuto consolarsi per il pareggio del Milan contro il Como, valso il +7 in classifica sui rivali rossoneri.

    Zielinski, peraltro, aveva regalato tre punti fondamentali all'Inter nel Derby d'Italia, vinto allo scadere sulla Juventus proprio grazie a una sua conclusione da fuori area col piede sinistro.

  • ZIELINSKI GIOCA LECCE-INTER? SARÀ CONVOCATO?

    Da Appiano Gentile sono arrivati aggiornamenti incoraggianti per i tifosi nerazzurri: Zielinski, come riportato da 'Sky Sport', è da considerarsi recuperato e dunque disponibile per partire con la squadra alla volta di Lecce.

    Sarà così convocato così come Frattesi, a sua volta reduce dall'influenza smaltita proprio in queste ultime ore che separano l'Inter dalla sfida del 'Via del Mare' contro i salentini.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER A LECCE

    Da capire se Zielinski sarà titolare in quel di Lecce: al momento può essere considerato uno degli undici che scenderanno in campo dal 1', anche se Chivu potrebbe anche preservarlo in vista del ritorno del playoff contro il Bodo/Glimt in programma martedì sera al 'Meazza'.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All Chivu.

