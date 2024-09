Zielinski all'Inter può cambiare ruolo: provato anche regista

Inzaghi cerca di sfruttare al meglio il talento di Piotr Zielinski: il polacco, oltre che da mezzala, è stato provato anche come vice Calhanoglu.

Piotr Zielinski si prepara a collezionare i suoi primi minuti ufficiali da calciatore dell'Inter.

Ancora fermo al palo da quando è approdato in nerazzurro, il centrocampista polacco domenica sera a Monza è in rampa di lancio per partire titolare e rompere così il ghiaccio nella nuova avventura post Napoli.

La novità, però, oltre al possibile impiego dall'inizio è rappresentata dal ruolo: Simone Inzaghi, infatti, nelle prove tattiche sta studiando le soluzioni migliori per sfruttare a dovere il talento di Zielo.