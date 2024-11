Lille-Juve ha mostrato un Edon Zhegrova in stato di grazia tra assist e lampi: l'esterno offensivo kosovaro è stato vicino all'approdo in Serie A.

Alzi la mano, chi, guardando Lille-Juventus, non è rimasto stregato da Edon Zhegrova.

L'1-1 maturato al 'Pierre Mauroy' non ha tolto le luci della ribalta dal gioiello kosovaro, autentica spina nel fianco per la difesa bianconera.

Per informazioni rivolgersi a Cabal, in Francia protagonista di una serata da incubo 'per colpa' dell'uomo che ha anche sfiorato l'approdo in Italia.