Francisco Conceicao Juventus 2025-2026Getty Images
Lelio Donato

Zhegrova, Koopmeiners, Openda, Miretti: chi gioca Sassuolo-Juventus al posto di Conceiçao, le soluzioni per Spalletti

Conceiçao si è fermato di nuovo contro il Lecce e un suo recupero per Sassuolo-Juventus sembra da escludere: Spalletti deve decidere chi schierare al suo posto. E rispunta l'ipotesi Koopmeiners avanzato.

Non solo due punti persi, la Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Lecce deve fare i conti anche col nuovo stop d Francisco Conceiçao.


Il portoghese era appena rientrato ma si è fermato al termine del primo tempo per un fastidio di natura muscolare.

Ecco perché il suo recupero per la sfida in programma nel giorno della Befana contro il Sassuolo sembra da escludere. Ma chi gioca al posto di Conceiçao?

Spalletti avrà pochi giorni per scegliere la soluzione più adatta e anche il modulo da utilizzare a Reggio Emilia tra la conferma del 4-2-3-1 e il ritorno al 3-4-2-1.

  • QUANDO TORNA CONCEICAO

    Conceiçao si è fermato nell'intervallo di Juventus-Lecce per un fastidio di natura muscolare.

    Le sue condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore per definire con esattezza i tempi di recupero. Ma la sua presenza martedì sera contro il Sassuolo appare molto difficile.

    Conceiçao d'altronde era reduce da un altro problema muscolare e dunque lo staff medico bianconero non correrà alcun tipo di rischio.

  • Pisa SC v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    COME STA ZHEGROVA

    In assenza di Conceiçao, specie se Spalletti deciderà di confermare il 4-2-3-1 visto per la prima volta contro il Lecce, l'unica alternativa di ruolo si chiama Edon Zhegrova.

    L'ex Lille però non ha mai giocato una partita per intero in questa stagione e, seppure la condizione sia in miglioramento, anche nelle ultime uscite è apparso ancora lontano dal top fisicamente.

    Schierarlo dal 1', insomma, significherebbe sprecare di fatto un cambio all'intervallo o al massimo dopo un'ora di gioco.

  • RITORNA KOOPMEINERS?

    Nell'ultima trasferta, a Pisa, senza Conceiçao era toccato a Teun Koopmeiners ricoprire la stessa zona di campo nel 3-4-2-1.

    La prestazione offerta dall'olandese però è stata ancora una volta deludente. E già in passato l'ex Atalanta aveva manifestato evidenti difficoltà in quel ruolo.

    Sembra dunque difficile che Spalletti decida di riproporre la stessa soluzione contro il Sassuolo. A meno che Koopmeiners non venga schierato come trequartista centrale con lo spostamento di McKennie sulla fascia nel 4-2-3-1.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI CONCEICAO: DA OPENDA A MIRETTI

    Per la sostituzione di Conceiçao in Sassuolo-Juventus non sono comunque escluse sorprese anche di natura tattica.

    Una di queste potrebbe ad esempio prevedere il doppio centravanti con Openda insieme a David dal 1'. In quel caso Yildiz agirebbe da trequartista alle loro spalle in una sorta di 3-4-1-2 o 4-3-1-2.

    Spalletti potrebbe infine optare anche per il rilancio di uno tra Miretti e Adzic. In quel caso sarebbe probabile il ritorno del 3-4-2-1 con uno dei due schierato accanto a Yildiz alle spalle dell'unica punta.

