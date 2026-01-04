Zhegrova, Koopmeiners, Openda, Miretti: chi gioca Sassuolo-Juventus al posto di Conceiçao, le soluzioni per Spalletti

Non solo due punti persi, la Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Lecce deve fare i conti anche col nuovo stop d Francisco Conceiçao.
Il portoghese era appena rientrato ma si è fermato al termine del primo tempo per un fastidio di natura muscolare.
Ecco perché il suo recupero per la sfida in programma nel giorno della Befana contro il Sassuolo sembra da escludere. Ma chi gioca al posto di Conceiçao?
Spalletti avrà pochi giorni per scegliere la soluzione più adatta e anche il modulo da utilizzare a Reggio Emilia tra la conferma del 4-2-3-1 e il ritorno al 3-4-2-1.