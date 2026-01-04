Zhegrova, Koopmeiners, Openda, Miretti: chi gioca Sassuolo-Juventus al posto di Conceiçao, le soluzioni per Spalletti

In assenza di Conceiçao, specie se Spalletti deciderà di confermare il 4-2-3-1 visto per la prima volta contro il Lecce, l'unica alternativa di ruolo si chiama Edon Zhegrova.

L'ex Lille però non ha mai giocato una partita per intero in questa stagione e, seppure la condizione sia in miglioramento, anche nelle ultime uscite è apparso ancora lontano dal top fisicamente.

Schierarlo dal 1', insomma, significherebbe sprecare di fatto un cambio all'intervallo o al massimo dopo un'ora di gioco.