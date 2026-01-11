Zaniolo si opera al ginocchio, l'annuncio: "Devo fare un piccolo intervento". I tempi di recupero e quando può tornare

Nicolò Zaniolo, attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, ha annunciato di doversi sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico.

L'attaccante dell'Udinese, infatti, andrà sotto i ferri nei prossimi giorni per risolvere un problema al ginocchio che lo ha rallentato in tempi recenti. Il numero 10 friulano, infatti, ha ammesso di aver avuto un fastidio al ginocchio proprio nel corso dell'allenamento precedente alla partita vinta sul campo del Torino, con tanto di goal realizzato.

Di seguito ecco l'annuncio del classe 1999.