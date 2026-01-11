Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Zaniolo si opera al ginocchio, l'annuncio: "Devo fare un piccolo intervento". I tempi di recupero e quando può tornare

L'attaccante dell'Udinese, attraverso un post apparso su Instagram, ha annunciato di doversi sottoporre nei prossimi giorni ad un intervento al ginocchio.

Pubblicità

Nicolò Zaniolo, attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, ha annunciato di doversi sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico.

L'attaccante dell'Udinese, infatti, andrà sotto i ferri nei prossimi giorni per risolvere un problema al ginocchio che lo ha rallentato in tempi recenti. Il numero 10 friulano, infatti, ha ammesso di aver avuto un fastidio al ginocchio proprio nel corso dell'allenamento precedente alla partita vinta sul campo del Torino, con tanto di goal realizzato.

Di seguito ecco l'annuncio del classe 1999.

  • L'ANNUNCIO DI ZANIOLO SU INSTAGRAM

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA ZANIOLO

    Zaniolo, nel messaggio su Instagram con il quale ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento al ginocchio, ha anche specificato che potrà tornare in campo nel giro di due settimane.

    Di conseguenza, se tali tempistiche verranno rispettate, il numero 10 dell'Udinese potrà tornare in campo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE PARTITE SALTA ZANIOLO

    Zaniolo sicuramente non giocherà la prossima partita contro l'Inter, che avrebbe comunque saltato causa squalifica, ma è a forte rischio anche per i successivi impegni dell'Udinese.

    QUANTE PARTITE SALTA

    • Udinese-Inter (17 gennaio)
    • Verona-Udinese (26 gennaio)

    IN DUBBIO PER...

    • Udinese-Roma (31 gennaio/1 febbraio)
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Inter crest
Inter
INT
0