Il Napoli si iscrive alla corsa per Nicolò Zaniolo, che in estate vorrebbe tornare in Italia: è un pallino del prossimo ds azzurro Manna.

Ipotesi Napoli per Nicolò Zaniolo. Il fantasista ex Roma, che non verrà riscattato dall'Aston Villa, come fa sapere 'Sky' è un pallino di Giovanni Manna e in estate potrebbe approdare in azzurro. L'articolo prosegue qui sotto Il prossimo direttore sportivo dei partenopei comincia dunque a muovere le fila del nuovo progetto, mettendo nel mirino anche il talento di Massa.