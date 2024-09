Zaniolo convocato, riecco Djimsiti e Kolasinac, infortunio per Toloi, fuori Godfrey: chi gioca nell'Atalanta contro la Fiorentina

Atalanta vs Fiorentina

Diverse novità nell'elenco dei convocati dell'Atalanta in vista della gara contro la Fiorentina: il probabile undici di Gasperini.

Un altro infortunio, l'ennesimo nel contesto di settimane particolarmente complicate: Rafael Toloi si è fermato di nuovo e priva Gian Piero Gasperini di un'opzione difensiva in vista di Atalanta-Fiorentina, in programma domenica.

Il difensore italo-brasiliano, campione d'Europa con gli azzurri nel 2021, non è stato nemmeno convocato da Gasperini. Così come non è stato nemmeno convocato Ben Godfrey, elemento arrivato durante la finestra estiva del mercato dall'Everton.

Di seguito, dunque, ecco il quadro completo delle opzioni a disposizione di Gasperini e come potrebbe schierarsi l'Atalanta in difesa contro la Fiorentina.