Il retroscena di Zangrillo su De Gea e Perisic al Genoa: "Dransfield ha detto no"

Alberto Zangrillo rivela il mancato approdo di De Gea e Perisic al Genoa e spiega: "Gudmundsson e Retegui? Ci è stato detto di vendere".

Alberto Zangrillo lancia messaggi ai tifosi del Genoa.

Lo fa nell'ottica di un ridimensionamento del progetto, che come spiegato dal presidente a 'Telenord' prevede l'obbligo di far quadrare i conti e di conseguenza agire con minore ambizione sul mercato.

Il massimo dirigente del Grifone racconta come David De Gea e Ivan Perisic siano stati vicini, ma che dall'alto sia arrivato un 'no' in merito al loro tesseramento proprio nell'ottica di un restyling finanziario.

Lo stesso che, sempre a detta di Zangrillo, ha portato alle cessioni di Gudmundsson e Retegui.