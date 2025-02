Zalewski unico acquisto dell'Inter: un jolly pronto a tornare utilissimo a Inzaghi

Un solo arrivo nel calciomercato invernale dell'Inter, ma già decisivo: Nicola Zalewski si candida a un ruolo di jolly sulle fasce nerazzurre.

Ceduti Palacios e Buchanan, dentro Zalewski: il calciomercato invernale dell'Inter si riassume così, a dimostrazione della volontà di non toccare troppo una rosa ancora in piena corsa su tutti i fronti tra Italia ed Europa.

L'esterno italo-polacco, arrivato per sostituire Buchanan che è approdato al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, è dunque l'unica mossa in entrata del club nerazzurro: una intuizione concretizzatasi negli ultimi giorni di mercato e già portatrice di frutti.

Impatto scintillante col mondo Inter per Zalewski, che si candida inevitabilmente a un ruolo di jolly alla luce di una duttilità che gli consente di occupare senza alcuna distinzione entrambe le corsie laterali. Non proprio un dettaglio per il gioco di Inzaghi.