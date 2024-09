Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere finito fuori rosa per motivi di mercato: un'opzione in più per la nuova Roma di Juric.

In mezzo al caos scatenato dall'esonero di De Rossi, in casa Roma segnali distensivi giungono invece sul fronte Nicola Zalewski. L'italo-polacco è stato reintegrato dopo essere finito fuori rosa per motivi di mercato, uno scenario che consentirà a Juric di disporre di un'opzione in più per plasmare la sua nuova creatura. Zalewski, sul gong della finestra estiva, aveva rifiutato PSV Eindhoven e Galatasaray. L'articolo prosegue qui sotto