Zalewski all'Inter, trattativa calda: la formula e le cifre dell'operazione con la Roma

L'esterno polacco non andrà al Marsiglia: è lui il prescelto dell'Inter per sostituire Buchanan, diretto verso il Villarreal.

Ufficialmente ceduto Palacios al Monza, l'Inter si prepara a concretizzare qualche altra operazione minore di mercato entro la chiusura della finestra invernale in programma lunedì 3 febbraio. Specialmente a centrocampo.

Il nome forte, in questo senso, è quello di Nicola Zalewski: è lui, l'esterno della Roma, l'elemento individuato dall'Inter per rinforzare la fascia sinistra del reparto centrale nella seconda parte della stagione.

Zalewski lascerebbe così la Capitale per trasferirsi a Milano qualche mese dopo il mancato passaggio al Galatasaray. E nella rosa di Simone Inzaghi rimpiazzerebbe un pari ruolo come Tajon Buchanan, in uscita dall'Inter.