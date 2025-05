L'Inter "B" funziona anche grazie a Zalewski: cambia ruolo, segna e si guadagna un pezzo di futuro

L'esterno polacco protagonista nella vittoria contro il Torino: il riscatto dalla Roma è basso e vuole rimanere in nerazzurro.

Nella gestione delle energie che sta adottando Simone Inzaghi in questo finale di stagione tra campionato e Champions League, un ruolo importante lo sta assumendo Nicola Zalewski.

L'esterno, arrivato a gennaio dalla Roma, ha giocato da titolare le ultime due partite di Serie contro Verona e Torino, in cui l'Inter ha conquistato sei punti fondamentali per mantenere vive le speranze scudetto.

Zalewski si sta dimostrando un acquisto azzeccato da parte della dirigenza nerazzurra; arrivato senza grandi aspettative e in sordina ora è diventato un jolly per Inzaghi, che a Torino lo ha anche utilizzato in un nuovo ruolo, ricevendo risposte positive. In questi mesi è cambiato anche lo scenario per il suo futuro tra Roma e Inter.