Zalewski-Galatasaray: cosa sta succedendo, la posizione della Roma e le alternative Ballo-Touré e Mario Rui

Nonostante il rifiuto di Zalewski, il Galatasaray non molla l'esterno italo-polacco: sullo sfondo, oltre a Mario Rui, spunta Ballo-Touré del Milan.

Nicola Zalewski, contro ogni previsione, sta accendendo inaspettatamente l'appendice del mercato estivo.

In Turchia la finestra trasferimenti è ancora aperta e il Galatasaray, reduce dal colpo Osimhen, continua a pescare in Italia per rinforzare la squadra in queste ultime battute della campagna acquisti e cessioni.

Il pressing sull'italo-polacco della Roma prosegue, anche a dispetto del rifiuto di Zalewski a trasferirsi in Turchia: il club di Istanbul, però, nel frattempo tiene sempre in caldo l'opzione Mario Rui e pensa anche al milanista Fodé Ballo-Touré.