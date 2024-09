Zalewski-Galatasaray: ore decisive per il trasferimento. Mario Rui del Napoli è il piano B

Il Galatasaray spinge per Zalewski ma prepara l’alternativa Mario Rui se la trattativa con la Roma non dovesse concludersi positivamente.

Sono ore cruciali per il trasferimento di Nicola Zalewski dalla Roma al Galatasaray: dopo i primi contatti, i due club si sono incontrati nella capitale per trovare un accordo.

Il mercato turco chiuderà a breve, e il club di Istanbul vuole provare a portare a termine un ultimo acquisto dalla Serie A.

Nel caso in cui non si trovasse l’intesa con la Roma, il Galatasaray avrebbe già individuato un piano B: si tratta di Mario Rui, attualmente fuori dal progetto dal Napoli di Conte e possibile alternativa last minute.