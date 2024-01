Il procuratore parla di un rinnovo non ancora arrivato e conferma quello imminente di Politano. Gaetano in uscita: "È cambiato qualcosa".

Mario Giuffredi è uno che non le manda a dire, quando la situazione di uno dei suoi assistiti non gli va a genio. E quella di Mattia Zaccagni, in scadenza con la Lazio tra un anno e mezzo, è l'esempio perfetto.

Di questo ha parlato il procuratore in un'intervista a Radio Serie andata in onda nel pomeriggio. Di questo ma anche di tanto altro, naturalmente, perché Giuffredi gestisce gli interessi di parecchi giocatori della Serie A.

Tra questi Giovanni Di Lorenzo, pure lui meno a proprio agio di un tempo a Napoli. Oppure Matteo Politano, che finalmente sembra vedere il sereno dopo alcune settimane che, anche nel suo caso, sono state di tensione.