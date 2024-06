Zaccagni 'alla Del Piero' porta l'Italia a Berlino: "Il goal più importante della carriera"

L'eroe inatteso sigla la rete che regala gli ottavi di Euro 2024 alla Nazionale: blindato dalla Lazio, sigla il primo goal alla settima presenza.

‘E alla fine arriva… Zac’. L’eroe meno atteso, quello in punta di piedi. Il suo destro a giro sul palo lontano riporta l’Italia a Berlino. E in un’istante la mente torna a 18 anni fa: stessa fattezza di quello di Alessandro Del Piero, che a Dortmund, proprio in Germania, regalò la finale dei Mondiali alla Nazionale che poi si laureerà campione del mondo.

Mattia Zaccagni si prende la scena con una rete pesantissima, che consente all’Italia di pareggiare i conti e conquistare proprio allo scadere il secondo posto nel Gruppo B, che vale gli ottavi di finale e la sfida contro la Svizzera.

Una notte indimenticabile per il calciatore della Lazio, che al minuto 97 e 19 secondi disegna una traiettoria perfetta con cui batte Livakovic e firma il suo primo goal con la maglia della Nazionale. Una rete tutt’altro che banale, che ha un peso specifico elevatissimo sugli Azzurri e il cammino a Euro 2024.