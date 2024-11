Youth League, Real Madrid-Milan dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Madrid e Milan si sfidano nella quarta giornata della fase campionato di Youth League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Il Milan Primavera fa visita ai pari età del Real Madrid nella quarta giornata della fase campionato di Youth League.

I rossoneri hanno totalizzato sin qui due punti in tre partite, frutto dei pareggi contro Liverpool (0-0) e Bruges (1-1), inframezzati dalla sconfitta per 2-1 contro il Bayer Leverkusen.

I Blancos, invece, si presentano all'appuntamento con un punto in più in classifica: dopo la vittoria all'esordio (1-0 sullo Stoccarda) sono arrivate ben due sconfitte consecutive, entrambe per 2-1, contro Lille e Borussia Dortmund.

Tutto su Real Madrid-Milan di Youth League: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.