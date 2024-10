Youth League, Juventus-Stoccarda dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus sfida lo Stoccarda nella terza giornata di Youth League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus Primavera affronta lo Stoccarda nella terza giornata della fase campionato di Youth League.

La formazione guidata da Francesco Magnanelli va alla caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi maturati nelle prime due giornate: 1-0 al PSV e 3-0 sul campo del Lipsia.

Per la terza giornata, dunque, i bianconeri saranno opposti nuovamente ad una squadra tedesca. Lo Stoccarda, infatti, è a quota 3 punti, frutto della sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid e del successo interno per 3-0 contro lo Sparta Praga.