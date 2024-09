Youth League, Juventus-PSV dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juve affronta il PSV nella prima gara nella Youth League 2024-2025: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

La Primavera della Juventus inizia la sua avventura nell’edizione 2024-2025 della Youth League.

Nel suo match d’esordio nella competizione, rinnovata nel format come i maggiori tornei per club della UEFA, l’Under 20 bianconera affronterà gli olandesi del PSV in una sfida che metterà subito in palio punti importanti.

Da questa stagione la Youth League non prevede una ‘fase a gironi’, ma una fase campionato al termine della quale le prime 22 squadre si qualificheranno per i sedicesimi di finale.

Un torneo che prevede almeno sei partite e che vedrà la Juventus affrontare, dopo il PSV, il Lipsia in trasferta, lo Stoccarda in casa, il Lille e l’Aston Villa in trasferta, prima del Manchester City in casa (coincidono con le prime sei partite giocate dalla prima squadra in Champions League).

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-PSV di Youth League: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.