Young Boys-Atalanta 1-6, pagelle e tabellino: De Ketelaere gioca la gara della vita, tornado Dea a Berna

L'Atalanta si avvicina agli ottavi di Champions surclassando lo Young Boys a Berna: tre assist e due reti per De Ketelaere, doppietta per Retegui.

In piena lotta Scudetto in campionato, l'Atalanta è tra le migliori squadre anche in Champions League. La vittoria dell'Europa League 2023/2024 ha inserito la Dea tra i top club europei ed ora, nelle ultime settimane, la squadra di Gasperini sta dimostrando di poter sedere al tavolo con i reali continentali.

A Berna, contro lo Young Boys, l'Atalanta ha messo in mostra l'ennesima grande prestazione, segnando sei reti ai gialloneri: un tornado si è abbattutto nella città elvetica.

Dopo aver subito un pari immediato in seguito al vantaggio di Retegui, i bergamaschi non hanno più avuto problemi, sciogliendosi e divertendosi come capitato spesso (quasi sempre) durante l'annata, riuscendo a mettere insieme altre tre reti.

MVP assoluto di Young Boys-Atalanta è stato senza dubbio Charles De Ketelaere, trascinatore della squadra in terra elevetica: non solo la rete del 2-1, ma anche tre assist per il già citato Retegui, autore di una doppietta, e per Kolasinac che ha siglato il tris della Dea. Infine, anche il personale bis di reti.

Per De Ketelaere una prova sontuosa, con assist effettuati tramite filtrante e dalla fascia, ma anche con un goal da centravanti in mezzo all'area, seppur con l'aiuto di un portiere avversario, Von Ballmoos, decisamente da rivedere. Il 5-1 che ha chiuso il match è stato nuovamente suo, a sugellare una gara da mille e una notte.