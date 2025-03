Una delle mission di Tudor per rialzare la Juventus: più goal da Yildiz

L'arrivo di Igor Tudor alla Juve dovrebbe portare Kenan Yildiz maggiormente vicino alla porta: "Cercherò le posizioni in cui possono rendere di più".

Il talento non si discute, centralità e progettualità tantomeno.

Kenan Yildiz rappresenta presente e futuro della Juventus e lo sa bene anche Igor Tudor, fresco di approdo al timone della Juventus e chiamato a risollevare le sorti di una squadra precipitata nel tunnel della crisi.

A farne le spese è stato anche il gioiello turco, che al netto di qualche buon picco possiede qualità tali per poter fare ancora di più. Cosa che con Thiago Motta gli è riuscita a sprazzi, vuoi per un problema di natura tattico, vuoi per un aspetto psicologico da rimettere a posto in seguito a gestioni rivelatesi infruttuose e un trend negativo da invertire all'istante.

E allora palla a Tudor che, come trapelato dalla conferenza di presentazione, ha in mente di cambiare i connotati alla Signora per rilanciare in primis i suoi leader tecnici. Tra questi, appunto, Yildiz.