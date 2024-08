L'arrivo di Koopmeiners aumenta le soluzioni in attacco per Thiago Motta: può cambiare la posizione di Yildiz e non solo.

Da essere in estrema emergenza come con il Como e soprattutto il Verona ad avere "problemi" di abbondanza; in pochi giorni è cambiato tutto per Thiago Motta e la sua Juventus.

Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e ora Teun Koopmeiners, il principale obiettivo di mercato per i bianconeri, che lo hanno voluto fortemente e aspettato fino all'ultimo.

Ecco, adesso toccherà a Motta gestire tutto il potenziale della squadra dal centrocampo in avanti e soprattutto capire come riuscire a sfruttare sia Koopmeiners che Kenan Yildiz.

Il modo in cui il tecnico ha utilizzato il talento turco nelle prime due giornate infatti pone delle domande su come può cambiare la posizione e il minutaggio di Yildiz con l'inserimento di Koopmeiners. Ma non solo, perché Thiago sarà chiamato a fare delle scelte importanti partita dopo partita. E se arrivasse anche Sancho...