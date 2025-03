Yildiz in dubbio per Juventus-Atalanta: le condizioni dell'attaccante bianconero e chi gioca al suo posto

Problemi intestinali per l’attaccante bianconero: il turco non dovrebbe giocare dal primo minuto. Thiago Motta ha già in mente come sostituirlo.

Una sfida tutta da vivere che mette in palio tre punti importantissimi per le ambizioni di altissima quota di entrambe le squadre. Questa sera Juventus e Atalanta si sfidano nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A: i bianconeri si presentano al match da quarti in classifica con 52 punti, tre in meno dell’Atalanta terza. Una gara dunque che potrebbe davvero rappresentare uno spartiacque per il finale di stagione di entrambe le squadre. Ma per la sfida contro l’Atalanta, Thiago Motta rischia di non poter contrare sul suo numero 10: Kenan Yildiz infatti non è al meglio. Ma come sta l’attaccante turco? Giocherà titolare contri i nerazzurri? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni. L'articolo prosegue qui sotto