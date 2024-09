Yildiz, ovvero come segnare all'esordio in Champions ed esultare come Del Piero. Con la 10 sulle spalle e il record battuto

Il primo goal della nuova Champions è firmato Yildiz, all'esordio in Europa: rete e celebrazione in stile Del Piero.

Kenan Yildiz ci ha messo 21 minuti per rispondere alle critiche del prepartita. Dopo le dichiarazioni di Boban, che aveva evidenziato come "è un buon giocatore ma non alza mai la testa e non ha lo scatto per stare sulla fascia", il giovane turco della Juventus ha siglato il primo goal di Madama nella nuova Champions League.

Yildiz è stato scelto come numero 10 in virtù di una classe cristallina che potrebbe renderlo simbolo assoluto della Juventus nei prossimi anni. Da dieci, quello che fu di Pogba, Dybala e Del Piero, il turco deve bruciare le tappe. Ovvero quanto fatto nella prima annata di Serie A e alla pima gara di Champions League.

Pronti via, Yildiz riceve dal nuovo arrivato Nico Gonzalez fulminando il portiere del PSV, prima del raddoppio di un McKennie schierato a sorpresa e subito decisivo con la rete del raddoppio.