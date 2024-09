Yildiz falso 9 contro il Genoa? Thiago Motta pensa ad una nuovo ruolo per il 10 della Juventus

In occasione della sfida di Marassi, il tecnico bianconero pensa ad una nuova soluzione per sbloccare l'attacco: il 10 potrebbe agire 'alla Zirkzee'.

Lobiettivo della Juventus, alla vigilia della trasferta di Genova, non può che essere solamente uno: tornare alla vittoria in campionato dopo tre pareggi consecutivi. Per farlo serve necessariamente ritrovare la via del goal, un argomento che in casa bianconera è diventato tabù da ormai un mese.

Gli ultimi goal in Serie A di Madama risalgono infatti allo scorso 26 agosto, quando la doppietta di Vlahovic e il goal di Savona mandarono al tappeto il Verona al Bentegodi. Da quel momento, quantomeno in campionato, la luce si è spenta e la porta è diventata una chimera.

Nelle uscite successive la Juventus la produzione offensiva della Juventus si è rivelata decisamente sterile, con Vlahovic tra i primi a finire sul banco degli imputati e addirittura sostituito all'intervallo del big match contro il Napoli. Ed è proprio da qui che Thiago Motta vuole ripartire, provando a studiare