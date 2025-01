Yildiz e la 'nuova' esultanza: turco 'alla Spiderman' nel derby Torino-Juventus

Altro goal per Yildiz, festeggiato con la proverbiale gestualità di Spiderman: era accaduto anche contro il Venezia.

Un'altra rete, la seconda consecutiva dopo quella (inutile) messa a segno in semifinale di Supercoppa Italiana: momento positivo per Kenan Yildiz, vero e proprio uomo in più per la Juventus di Thiago Motta.

Il turco si è ripetuto anche nel Derby della Mole col goal del momentaneo vantaggio bianconero in avvio: una bella percussione conclusa con un mancino che ha trovato impreparato Milinkovic-Savic sul primo palo.

Rete festeggiata con un'esultanza già proposta nel recente passato, vanificata però dall'intervento del VAR.