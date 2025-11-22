"Yildiz è la fucilata nella notte": Spalletti si affida al suo talento per rilanciare la Juventus

Il campionato della Juventus riparte dalla delicatissima sfida di Firenze contro la Fiorentina. I bianconeri, da quando è arrivato Luciano Spalletti in panchina, hanno collezionato una vittoria contro la Cremonese e un pareggio a reti inviolate contro il Torino. Nel mezzo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting in Champions.
In occasione della sfida del 'Franchi', dunque, il tecnico di Certaldo va a caccia della sua seconda vittoria da allenatore bianconero e, per farlo, punterà forte sul talento di Kenan Yildiz, ossia una delle poche certezze insindacabili della Juventus versione 2025/26.
Tuttavia il talento turco non sta vivendo un periodo di forma smagliante, quantomeno se paragonato al suo roboante inizio di stagione. Le tante partite giocate e un problema fisico che l'ha rallentato nell'ultimo periodo hanno sicuramente influito sull'apporto del 10 alla causa bianconera, ma nonostante ciò per Spalletti rimane un appiglio al quale aggrapparsi per riportare in alto la Juve.