"Yildiz è la fucilata nella notte": Spalletti si affida al suo talento per rilanciare la Juventus

Nonostante le difficoltà, la Juventus è letteralmente aggrappata al suo leader tecnico. Il calo di rendimento e gli acciacchi fisici hanno ridotto l'impatto del 10 negli ultimi impegni della Juventus, ma ciò non cambia di una virgola il suo peso specifico all'interno delle gerarchie zebrate.

In altre parole, anche se lo stato di forma non è massimale, per questa Juve rinunciare a Yildiz è semplicemente impossibile. La proverbiale "fucilata nel buio" di cui ha parlato Spalletti in conferenza è racchiusa proprio qui, ossia nella capacità innata del gioiello turco di cambiare e indirizzare le partite con una semplice giocata. La speranza del suo allenatore e di tutto il popolo juventino è che Kenan posso ricominciare a farlo già a partite da Firenze.