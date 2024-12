Yildiz da urlo contro il Manchester City, Scholes ammaliato: “Chi diavolo è questo?”

Yildiz è stato tra i migliori in campo in Juventus-Manchester City: il gioiello bianconero si guadagna anche gli elogi di Scholes.

Serviva una vittoria alla Juventus per rilanciarsi in Champions League e per riavvicinarsi a quelle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, e la vittoria è arrivata mercoledì sera in un match che metteva in palio punti fondamentali come quello con il Manchester City.

I bianconeri si sono imposti per 2-0 con le reti di Vlahovic e McKennie nella ripresa, ma soprattutto grazie ad una prestazione perfetta.

Tra coloro che si sono contesi la palma di migliore in campo anche Kenan Yildiz che, per 85’, ha proposto giocate da autentico campione.