Yes, you can: 5 motivi per cui l'Atalanta deve credere all'impresa contro il Real Madrid

Gasperini ha parlato di "pronostico chiuso", aggiungendo però: "I pronostici si possono sovvertire". Con l'esempio di Dublino dietro l'angolo.

La notte della storia. L'ennesima. Perché la Supercoppa Europea non varrà l'Europa League, ma mette comunque in palio il secondo trofeo internazionale nello spazio di meno di tre mesi. E per chi come l'Atalanta ha mangiato il pane duro delle battaglie di provincia, affrontare il Real Madrid è un premio.

Sulla carta, non c'è partita: troppo forte il Real Madrid. Per tutti. Del resto il Real è il Real: il club più glorioso del mondo, 15 Champions League in bacheca, il trionfo di Wembley contro il Borussia Dortmund ancora nella memoria di tutti. E poi ha Kylian Mbappé, oltre a quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci e quelli che se la vanno a cercare.

"Chiaro, sulla carta il pronostico è ancora più chiuso di quanto lo fosse contro il Bayer Leverkusen, che pure arrivava da una striscia di risultati positivi in tutta la stagione - ha ammesso Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia - e questo se vogliamo è un ostacolo ancora più grande".

Missione numero uno, dunque: sovvertire i pronostici. Proprio come a Dublino. E in questo senso i motivi per crederci non mancano.