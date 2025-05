Yamal rinnova con il Barcellona: quanto guadagna, la clausola e la durata del contratto

Il presidente del Barcellona ha confermato che è già stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Yamal, attualmente in scadenza nel 2026.

Nel futuro di Lamine Yamal ci sarà ancora il Barcellona, ben oltre l’attuale scadenza del contratto datata 30 giugno 2026. Il club blaugrana infatti si è mosso per blindare il baby gioiello, considerato come uno dei migliori calciatori al mondo in prospettiva.

A conferma della permanenza anche in futuro di Yamal in blaugrana, arrivano le parole del presidente del Barcellona Joan Laporta alla stampa spagnola: “Il rinnovo d Yamal è praticamente già stato concordato, necessita solo di ratifica”.

Yamal dunque presto firmerà il rinnovo con il Barcellona: nero su bianco che potrebbe arrivare al raggiungimento della maggiore età del ragazzo, che compirà 18 anni il prossimo 13 luglio.