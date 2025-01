Yamal indossa gli occhiali da sole dopo la Supercoppa: boom di richieste, che modello sono e quanto costano

Raphina e Yamal hanno festeggiato la Supercoppa Spagnola vinta contro il Real indossando degli occhiali da sole, subito virali.

Dopo un 2024 scintillante a livello personale, Lamine Yamal ha cominciato il 2025 al meglio vincendo una Supercoppa Spagnola in cui è stato tra i migliori in campo.

Il ragazzo delle meraviglie non sbaglia mai quando arrivano i grandi appuntamenti ed è ormai diventato uno dei più importanti sportivi del pianeta, non solo in campo. Lamine Yamal è anche un influencer, tanto che ogni cosa che riguardi il suo look, dagli abiti agli accessori, portano milioni di giovani - e non - in tutto il mondo a prendere spunto.

Basti pensare alla richiesta di informazioni riguardanti gli occhiali indossati da Yamal, ma anche da raphinha dopo la finale di Supercoppa tra Real Madrid e Barcellona, vinta dai blaugrana per 5-2.