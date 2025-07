Yamal numero 10, maglia a ruba: poche taglie rimaste, nonostante il prezzo

Il prezzo per la maglia 10 di Yamal non è adatto a tutte le tasche, ma sta facendo registrare vendite da record nelle prime ore.

Il 16 luglio il Barcellona ha ufficializzato il suo nuovo numero 10, ovvero Lamine Yamal. Nessuna sorpresa da parte dei blaugrana, che hanno confermato le voci degli ultimi mesi consegnando la gloriosa casacca al suo giocatore più rappresentativo appena 18enne.

C'è già chi evita di scrivere Yamal e ha già lanciato la moda del LY10, un acronimo che potrebbe rimanere tale per innumerevoli stagioni. Il popolo blaugrana di tutto il mondo ha preso d'assalto il sito del Barcellona nel tentativo di acquistare la maglia ufficiale di Lamine, facendo sì che solamente poche taglie siano ancora disponibili nello shop della società catalana.

Nonostante un prezzo per nulla adatto a tutte le tasche, la maglia di Yamal è stata acquistata da migliaia di persone nel giro di poche ore in vista della nuova stagione. Una maglia che non sarà presente solamente al Camp Nou e nei vari stadi del mondo, ma verrà vestita dai tifosi nella vita di tutti i giorni.