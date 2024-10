Yamal ha esultato come Cristiano Ronaldo ed è diventato il più giovane di sempre a segnare nel Clasico, sta superando ogni record

Tra i protagonisti assoluti di Real Madrid-Barcellona c'è stato sicuramente Yamal, diventato il più giovane della storia a segnare nel Clasico.

Forse si potrebbe pensare che un 4-0 da parte del Barcellona la Bernabeu o viceversa un poker del Real Madrid in Catalogna sia un caso eccezionale. Ma non è così. Nonostante negli ultimi tre anni questo sia il terzo match con quattro goal di scarto tra le due parti, uno 0-4 in casa dei Blancos fa sempre parlare di sè. Non è da meno quello ottenuto dalla squadra di Flick il 26 ottobre, grazie alla doppietta di Lewandowski, al tris di Lamine Yamal e alla rete di Raphinha che ha chiuso la contesa.

I tre trascinatori del Barcellona 2024/2025 non hanno deluso al Bernabeu, dominando in lungo e in largo il Real Madrid dopo che questo era andato in vantaggio con Mbappé, prima che la rete del francese venisse annullata per fuorigioco. Per l'ex PSG un'esultanza in stile Cristiano Ronaldo, che non potrà però passare alla storia. A differenza di quella di Yamal.

Sì, perchè dopo il gran goal dalla destra (botta forte sotto l'incrocio), Lamine Yamal ha sfoderato la famosa esultanza effettuata da Ronaldo nel 2012: la 'sono qui' del Clasico, in cui Cristiano mostrava tutto il suo carisma.