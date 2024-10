Wolverhampton-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Il Manchester City fa visita al Wolverhampton nell'8° turno di Premier League: dalle formazioni alle info su come vedere la gara in tv e streaming.

Manchester City ancora imbattuto in Premier League: cinque vittorie e due pareggi per un totale di diciassette punti, uno in meno rispetto al Liverpool.

I 'Citizens' sono attesi dalla trasferta sul campo del Wolverhampton, a sua volta fanalino di coda della classifica: un solo punto all'attivo, come il neopromosso Southampton.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Wolverhampton-Manchester City: dalle formazioni impiegate dagli allenatori alle indicazioni su come seguire l'evento in diretta tv e streaming.