Il West Ham sta acquistando tutti i giocatori trattati dalle italiane nel mercato 2024, uno dopo l'altro

Fullkrug e Todibo già ufficiali, Wan-Bissaka vicino, Fofana possibile: Milan, Juventus e Inter superate nelle ultime settimane.

La parola beffa è talmente abusata durante il mercato, sia esso estivo o invernale, che non utilizzeremo dopo averlo citato. Per i più svariati motivi, da offerte più elevate a priorità che cambiano, le squadre italiane e non vengono superate nella corsa agli obiettivi, magari quando già avevano preparato la propria formazione sulla base dell'imminente nuovo arrivato poi non verificatosi realmente.

C'è chi, nel calciomercato estivo 2024, ha scavalcato tutte le big italiane. Prima il Milan, poi la Juventus e dunque l'Inter. La parola con la B non verrà nuovamente citata, anche perché la più utile in questo caso sembra essere una con la t, ovvero tattica.

Sembra quasi una tattica o un piano ben preciso, del resto, la campagna acquisti del West Ham, squadra inglese che sta acquistando uno dopo l'altro gli obiettivi di mercato italiani. Offerte troppo basse da parte delle big? Trasferimento al West Ham. Tentennamento visti altri obiettivi simili? Trasferimento al West Ham. Vecchie idee mai realmente prioritarie. Londra.