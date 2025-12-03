West Ham e Sunderland su Gimenez: perché il messicano può lasciare il Milan a gennaio

Da gennaio 2025 a gennaio 2026. L’avventura di Santi Gimenez in maglia Milan potrebbe durare appena 12 mesi e senza lasciare nessun segno significativo, anzi.

L’attaccante messicano è ancora fermo ai box per infortunio e non recupererà nemmeno per la sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Gimenez, che in campionato non si è ancora sbloccato, sta faticando molto in questa prima parte di stagione, nonostante Allegri gli abbia più volte dato fiducia.

Tanto che, a gennaio, l’attaccante potrebbe lasciare il Milan: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, su di lui ci sono gli occhi di due club di Premier League.