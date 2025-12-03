Pubblicità
Santiago Gimenez Milan Lecce Coppa Italia 23092025Getty Images
Nino Caracciolo

West Ham e Sunderland su Gimenez: perché il messicano può lasciare il Milan a gennaio

Ancora fermo ai box per un infortunio alla caviglia, Gimenez potrebbe trovare sempre meno spazio e lasciare così il Milan a gennaio: West Ham e Sunderland ci pensano.

Da gennaio 2025 a gennaio 2026. L’avventura di Santi Gimenez in maglia Milan potrebbe durare appena 12 mesi e senza lasciare nessun segno significativo, anzi.

L’attaccante messicano è ancora fermo ai box per infortunio e non recupererà nemmeno per la sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Gimenez, che in campionato non si è ancora sbloccato, sta faticando molto in questa prima parte di stagione, nonostante Allegri gli abbia più volte dato fiducia.

Tanto che, a gennaio, l’attaccante potrebbe lasciare il Milan: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, su di lui ci sono gli occhi di due club di Premier League.

  • WEST HAM E SUNDERLAND SU DI LUI

    Secondo le informazioni in possesso de ‘La Gazzetta dello Sport’, West Ham e Sunderland hanno avviato i primi  sondaggi indiretti per il ragazzo, mentre il suo agente – allo stesso tempo – sta cercando di capire le varie opportunità offerte dal mercato.

  • VICINO ALL’ADDIO GIÀ IN ESTATE

    Già in estate Gimenez avrebbe potuto lasciare il Milan: i rossoneri hanno lavorato per diverso tempo a uno scambio con Dovbyk della Roma, ma è stato proprio il rifiuto del messicano a non fare andare in porto l’affare. Gimenez, nonostante non avesse certezze sul suo impiego da titolare, ha preferito darsi un’altra chance al Milan.

  • INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA

    Nell’ultimo periodo Santi Gimenez è fermo ai box per un problema alla caviglia: l’ultima sua presenza risale al 28 ottobre contro l’Atalanta, da quel momento si è fermato per curarsi. Ma i tempi si stanno allungando più del previsto, tanto che non ci sarà nemmeno in Coppa Italia contro la Lazio.

  • GERARCHIE CHIARE

    Allo stesso tempo Allegri sembra aver stilato le sue gerarchie in attacco: il centravanti, seppur con caratteristiche atipiche, è Leao, mentre Pulisic è la sua spalle ideale e Nkunku il primo cambio. Una questione anche tattica, visto che Allegri chiede ai suoi attaccanti di non dare punti di riferimento, ma sfruttare invece la velocità. Caratteristiche che non appartengono a Giemenez.

  • FUORI CONTESTO

    In questa situazione Gimenez sembra essere fuori contesto. L’attaccante messicano ha bisogno di campo e fiducia per sbloccarsi, visto che in campionato è ancora a secco. Tutte ragioni che spingono verso un suo addio a gennaio, a 12 mesi esatti dal suo approdo in rossonero.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL