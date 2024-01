West Bromwich Albion-Wolverhampton, scoppia il caos: partita interrotta per 34 minuti

La gara di FA Cup ha vissuto momenti di grande paura sulle tribune del The Hawthorns: incidenti tra tifosi e partita sospesa per più di mezz'ora.

Pomeriggio da dimenticare in Inghilterra, pomeriggio da dimenticare in FA Cup: West Bromwich Albion-Wolverhampton è stata infatti sospesa per incidenti per più di mezz'ora.

Molto sentita a causa della rivalità tra le due squadre, la gara - valida per il quarto turno della coppa nazionale - è stata interrotta poco dopo la mezz'ora del primo tempo, arrivando faticosamente alla conclusione.

Alla fine a vincere è stato il Wolverhampton, formazione di Premier League, che ha fatto dunque valere la propria superiore caratura tecnica. Ma il risultato, oggi, è passato in secondo piano.