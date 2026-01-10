Wesley convocato: gioca titolare Roma-Sassuolo o va in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Weekend importante per la Roma, che può approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli e della delicata trasferta del Milan a Firenze contro la Fiorentina per recuperare punti preziosi in classifica.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, i giallorossi hanno subito rialzato la testa con un convincente 2-0 in settimana contro il Lecce.

Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con le condizioni non ottimali di Wesley, che ha avuto qualche problema durante la settimana.

La domanda ora è: come sta l’esterno brasiliano? Sarà della partita contro il Sassuolo?