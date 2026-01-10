Pubblicità
Wesley Roma
Michael Baldoin

Wesley convocato: gioca titolare Roma-Sassuolo o va in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

L'esterno brasiliano è stato convocato da Gasperini per Roma-Sassuolo: le sue condizioni in vista del match dell'Olimpico contro i neroverdi e chi può giocare al suo posto in caso di forfait.

Weekend importante per la Roma, che può approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli e della delicata trasferta del Milan a Firenze contro la Fiorentina per recuperare punti preziosi in classifica.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, i giallorossi hanno subito rialzato la testa con un convincente 2-0 in settimana contro il Lecce.

Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con le condizioni non ottimali di Wesley, che ha avuto qualche problema durante la settimana.

La domanda ora è: come sta l’esterno brasiliano? Sarà della partita contro il Sassuolo?

  • COME STA WESLEY?

    Dopo la trasferta di Lecce nel turno infrasettimanale, Wesley ha dovuto fare i conti con una sindrome influenzale, che gli ha impedito di allenarsi al meglio.

    Nessun infortunio muscolare o problema fisico, dunque, per l’esterno brasiliano.

  • WESLEY GIOCA ROMA-SASSUOLO?

    La titolarità di Wesley contro il Sassuolo resta ancora in dubbio, ma arriva una buona notizia dai convocati.

    Gasperini ha inserito l’esterno brasiliano nella lista per la sfida contro i neroverdi, rendendolo quindi a disposizione.

    Qualora partisse dalla panchina, sulla fascia scenderebbero in campo Celik da una parte e Rensch dall’altra.

  • I CONVOCATI DELLA ROMA

    Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

    Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Lulli, Ghilardi

    Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah

    Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy

