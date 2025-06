Wesley conferma l'interesse di Juventus e Roma: "Andare in Serie A sarebbe un passo importante per la mia crescita"

Mondiale per Club

Il terzino del Flamengo ha parlato delle offerte provenienti dal nostro campionato: "Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato dell'Italia".

Wesley, terzino destro del Flamengo, è attualmente impegnato al Mondiale per Club con la maglia rossonera. Ma il suo futuro potrebbe essere presto in Italia, per giocare nella nostra Serie A.

Su Wesley c'è infatti l'interesse piuttosto concreto da parte di due club italiani: la Juventus e la Roma. Entrambe sono alla ricerca di un nuovo terzino destro, entrambe hanno messo anche lui nel mirino.

Che l'interesse di Juve e Roma sia reale, poi, è stato confermato proprio da Wesley: lui stesso ne ha parlato alla stampa brasiliana direttamente dagli Stati Uniti.