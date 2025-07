La Roma accoglie Wesley: nuovo esterno per Gasperini, c'è l'annuncio ufficiale del suo arrivo dal Flamengo.

Volto nuovo in casa Roma: nell'ottica del rafforzamento della fascia destra, ecco Wesley.

Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Flamengo, con cui ha preso parte all'ultimo Mondiale per Club che, per i brasiliani, si è concluso agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco.

A comunicare il buon esito dell'operazione è stata la stessa Roma attraverso un comunicato ufficiale.