Werder Brema-Lecce dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o Solocalcio? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole di livello per il Lecce, che se la vede con i tedeschi del Werder Brema: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dopo due salvezze di fila, e in attesa che riparta il prossimo campionato, il Lecce inizia la propria stagione con un'amichevole di prestigio: a sfidare gli uomini di Luca Gotti saranno i tedeschi del Werder Brema.

Se il Lecce si è salvato in anticipo anche nello scorso campionato, il Werder ha chiuso al nono posto in Bundesliga, arrivando a pari punti con Heidenheim e Friburgo ma mancando la qualificazione alle coppe europee per differenza reti.

Dopo il Werder Brema, il Lecce tornerà in campo il mercoledì successivo, 24 luglio: l'avversaria di Falcone e compagni sarà un'altra giallorossa come i turchi del Galatasaray.

Ecco tutte le info per seguire in diretta tv e streaming Werder Brema-Lecce, oltre alle formazioni.